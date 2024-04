Acusan que Nicki Nicole plagió a Soda Stereo en canción con indirecta a Peso Pluma

Nicki Nicole se ha robado los reflectores desde que confirmó su separación de Peso Pluma por una presunta infidelidad del cantante de corridos tumbados; sin embargo, en esta ocasión ha generado polémica en redes por un presunto plagio a una de las bandas más reconocidas en la historia del rock, nos referimos a Soda Stereo.

¿De qué trata la nueva canción de Nicki Nicole? Nicki Nicole recientemente lanzó su nuevo tema llamado “Ojos verdes”, la cual cuenta la historia de una mujer que ya superó a su ex y está convencida de que ella fue lo mejor que le pasó, incluso se burla de él.

¿Fue una indirecta para Peso Pluma?

La nueva canción de Nicki Nicole ha sido considerada una indirecta para el intérprete de “Rompe la Dompe”, “Lady Gaga”, “Ella baila sola”, entre muchas otras, sobre todo por frases como “sé que te molesta que cuando llamas no hay respuesta y que pa’ olvidarte no hizo falta alcohol ni fiesta”.

Otra frase a destacar es: “sé que estás con otra pero pensando en mí y le das los besos que algún día te di ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas”; sin embargo, es preciso mencionar que no incluye ninguna referencia hacia ‘La Doble P’, al menos no de forma clara y directa.

¿"Ojos verdes” es para Peso Pluma?

Aunque muchas personas aseguran que es una indirecta para ‘La Doble P’, Nicki Nicole dejó en claro que “Ojos verdes” es algo propio y que va más allá de otras personas y otros vínculos.

¿”Ojos verdes” es un plagio a Soda Stereo?

De acuerdo con algunos internautas el nuevo tema de Nicki Nicole tiene similitudes con “Trátame suavemente”, tema del primer disco de Soda Stereo que fue compuesto por Daniel Melero.

La usuaria de “X” (antes Twitter) @ifolkbrina, quien comparte contenido sobre la cantante argentina, publicó en sus redes que el nuevo tema de Nicki Nicole es una cumbia al estilo Gilda y que además “samplea a Trátame suavemente de Soda Stereo”.

Después de la controversia que se generó al respecto, se confirmó que “Ojos verdes” no es un plagio a Soda Stereo, pues al final de la canción, en los créditos, aparece el nombre de Daniel Melero.