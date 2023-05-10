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FOTOS | Estas son las famosas que se convirtieron en madres después de los 40 años.

Estas famosas han demostrado que la edad no es un impedimento para convertirse en madre y que seguramente estarán festejando este 10 de mayo junto a sus hijos e hijas.

Por: Ana Patricia Pérez

Adamari día del niño.jpg
Adamari en la nieve con su nena.jpg
Adamari de vacaciones con su hija.jpg
Alessandra selfie con su hija.jpg
Alessandra feliz con su nena.jpg
Alessandra seria con Aitana.jpg
Erika de perfil con su nene.jpg
Erika feliz con su hijo.jpg
Erika y su bebé.jpg
Erika de vacaciones con su hijo.jpg
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Erika selfie con su hijo (2).jpg
Eva Longoria abrazando a su hijo.jpg
Eva Longoria en el camerino con su hijo.jpg
Eva Longoria cocinando con su hijo.jpg
Mariah feliz son su hijos.jpg
Mariah selfie con sus nenes.jpg
Mariah festejando con sus hijos.jpg
Paulina Rubio vacacionando con su hijo.jpg
Paulina Rubio abrazada con su hijos.jpg
Paulina Rubio selfie con su niño.jpg
Salma Hayek selfie con sus hijos (2).jpg
Salma Hayek selfie con sus hijos.jpg
Salma Hayek selfie con valentina.jpg
Paris Hilton blanco y negro con su nene.jpg
Paris Hilton con su hijo recien nacido.jpg
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