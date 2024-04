Janeth dice que su pareja sí la ama, aunque su relación no es perfecta

Janeth dice que su mamá se mete en su relación y asegura que Saúl sí la ama, aunque su relación con él no sea perfecta. Janeth vive con su pareja y sus hijos en casa de su mamá. Aunque Antonia no la pasa bien con su situación en el hogar, no quiere hacer nada al respecto por miedo. Janeth dice que su pareja le da dinero, pero Antonia dice que no es así.