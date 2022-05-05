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FOTOS | La Chef Betty habla de su carrera ahora en MasterChef Junior.

La experta y juez de la cocina más exigente de México nos prepara las últimas sorpresas de esta temporada. Es su número 10 al frente del programa.

Por: Redacción Azteca UNO

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