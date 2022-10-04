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FOTOS | DJ pone “Te Felicito” a Piqué mientras calentaba junto a su equipo.

El DJ del estadio del Mallorca se animó a poner “Te Felicito”, de Shakira, mientras Gerard Piqué y sus compañeros calentaban en el campo.

Por: TV Azteca

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