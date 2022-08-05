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FOTOS | ¿Gussy Lau escribe canción de desamor inspirado en Ángela Aguilar?

El compositor compartió la letra de una canción y en redes aseguran que se inspiró en la hija de Pepe Aguilar.

Por: TV Azteca

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