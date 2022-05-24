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FOTOS | ¿Christian Nodal tocó indebidamente a su hermana? ¡Ella responde y lo hace fuerte!

Después de que se dio a conocer un video en redes sociales donde se puede ver a Christian Nodal tocándole el trasero a su hermana, Amely respondió y lamentó tener que dar explicaciones.

Por: TV Azteca

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Christian Nodal tomando una copa..jpg
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Christian Nodal da beso al perro..jpg
Amely Nodal selfie.jpg
Nodal Sombrero.jpg
Amely Nodal selfie espejo.jpg
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Christian Nodal lanza humo..jpg
Amely Nodal vestido amarillo.jpg
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Christian Nodal con sombrero..jpg
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Christian Nodal cantando..jpg
Amely Nodal lago.jpg
Christian Nodal bebiendo..jpg
Amely Nodal con sombrero.jpg
Christian Nodal con su guitarra..jpg
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