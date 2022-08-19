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FOTOS | Índigo es fan de Grupo Firme, así lo confirmó Camilo.

El cantante colombiano reveló que desde que su hija estaba en el vientre de Evaluna se movía al ritmo de la banda de regional mexicano, razón que lo llevó a pedirle al grupo una colaboración.

Por: TV Azteca

Eva Luna en el regazo de Camilo..jpg
Eduin Caz Con Maluma Y Grupo Firme.jpg
Los piecitos de Índigo..jpg
Eduin Caz En Concierto.jpg
Eva Luna y Camilo en el mar..jpg
Eduin Caz Con Su Premio.jpg
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Evaluna y Camilo son cómplices..jpg
Eduin Caz Rueda De La Fortuna.jpg
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Eva Luna y Camilo con boquita de pezcado..jpg
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Eva Luna y Camilo acurrucados..jpg
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Eva Luna y Camilo se dieron el sí..jpg
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