Horóscopo de hoy Aries miércoles 17 de agosto de 2022 con Padme Vidente.

Aries en la vida

Día de tentaciones; asistirás a una reunión con amigos cercanos y alguien que te presentarán no dudará en acercarse y proponerte un romance, piénsalo muy bien porque te involucrarías en algo de lo que luego te sería difícil salir.

Sigue a Padme Vidente en Instagram y TikTok: @padmevidente