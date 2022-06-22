Horóscopo de hoy Tauro miércoles 22 de junio de 2022 con Padme Vidente.

Tauro en el trabajo

Cuídate de depresiones que impidan que veas con claridad. Tu creatividad está a la espera de florecer en todo su esplendor; haz que fluya. No dejes de tener los pies en la tierra. Se vale soñar, pero siempre sujeto a la realidad. Lo que toques, brillará, si así lo decides. Controla las emociones y mantente ocupado para gestar el futuro que deseas.