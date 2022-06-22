Horóscopo de hoy Tauro miércoles 22 de junio de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Eres como la tierra fértil que contiene la magia de crear. Así como un Rey Midas.
Tauro en el trabajo
Cuídate de depresiones que impidan que veas con claridad. Tu creatividad está a la espera de florecer en todo su esplendor; haz que fluya. No dejes de tener los pies en la tierra. Se vale soñar, pero siempre sujeto a la realidad. Lo que toques, brillará, si así lo decides. Controla las emociones y mantente ocupado para gestar el futuro que deseas.