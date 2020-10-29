Horóscopo de hoy Aries jueves 29 de octubre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries ... Los astros te invitan a buscar dentro de ti la relación con el universo, necesitas conceder más espacio para lo espiritual.
Horóscopo de hoy
Aries en la vida:
El día de hoy los astros te invitan a buscar dentro de ti la relación con el universo, seguramente necesitas conceder más espacio a lo espiritual para encontrar de nuevo el sentimiento de comunicación universal.
Esa pequeña incomodidad que a veces te invade puede estar determinada precisamente por la falta de estímulos espirituales y por una visión egocéntrica de la vida, que te hace olvidar que todos somos uno.
El Ángel de la Paz te pide trabajar con el tercer chakra (alegría y confianza), con el quinto (satisfacción de las exigencias individuales) y con el sexto (puerta de acceso a la espiritualidad).
Consejo:
Relájate y permanece en silencio mientras intentas percibir el fluir de la existencia como un río en el que puedes nadar con alegría.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Aries - Horóscopo octubre