Horóscopo de hoy Aries jueves 29 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

El día de hoy los astros te invitan a buscar dentro de ti la relación con el universo, seguramente necesitas conceder más espacio a lo espiritual para encontrar de nuevo el sentimiento de comunicación universal.

Esa pequeña incomodidad que a veces te invade puede estar determinada precisamente por la falta de estímulos espirituales y por una visión egocéntrica de la vida, que te hace olvidar que todos somos uno.

El Ángel de la Paz te pide trabajar con el tercer chakra (alegría y confianza), con el quinto (satisfacción de las exigencias individuales) y con el sexto (puerta de acceso a la espiritualidad).

Consejo:

Relájate y permanece en silencio mientras intentas percibir el fluir de la existencia como un río en el que puedes nadar con alegría.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!