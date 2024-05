¿Qué pasó hoy 7 de mayo en el capítulo 72 de Café con Aroma de Mujer? Lucrecia está por firmar el acta de divorcio

En Café con Aroma de Mujer, Martín le asegura a Lucrecia que se enamoró y que quiere pasar el resto de su vida junto a ella. Bernardo intenta consolar a Julia, pero ella lo rechaza por ser homosexual. Sebastián conversa con Paula y le ofrece su apoyo como hermano. Gaviota, Leonidas y Margarita regresan a Bogotá. Sebastián va al gastrobar y llama a Gaviota; le cuenta que la boda de Paula se canceló y que su familia está destrozada.

Iván le reclama a Lucrecia por Tejeiros, y ella le confiesa que se enamoró de él. Sebastián y Bernardo le cuentan a Marcela que Iván está adulterando el café. Gaviota visita de sorpresa a Sebastián en el gastrobar; Paula le hace un comentario desagradable y él la defiende.

Salgado le informa a Iván que Martín no se subió al avión. Sebastián le pide a Gaviota que no se regrese al pueblo, pero ella no acepta. Paula se desahoga con Lemarcus y le confiesa que siempre sintió envidia de Marcela porque era la hija favorita de Octavio. Lucía le cobra a Iván el dinero que le prometió, pues Julia y Sebastián la echaron de la casa y necesita un nuevo lugar dónde vivir. Lucrecia se reúne con su abogada para firmar los papeles del divorcio.