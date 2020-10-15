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Horóscopo de hoy Tauro viernes del 16 de octubre de 2020 con Padme vidente.

¿Qué te depara el horóscopo en el signo Tauro para hoy en el amor, dinero y la salud? Conócelo con las predicciones 2020 de Padme Vidente.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

La Luna de este viernes te caerá bien y sentirás ganas de salir, definitivamente hazlo. Tendrás una conexión nueva que dejará una fuerte impresión en tu mente y tu corazón. Si eliges que te molesta salir por el tema de pandemia, intenta enfocarte en ti, trabaja en lo que tú necesitas. El resto del día será fácil y relajado, pero recuerda que la Luna está romántica, así que percibe la energía y déjate guiar.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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