Tauro - Horóscopo de hoy 4 de octubre
¿Qué te depara tu horóscopo este día?
Hoy es un día para pensar cómo solucionar problemas de cualquier índole en tu trabajo. En la salud ten cuidado con los dolores de cabeza.
Todo será favorable para que comience a fluir las cuestiones económicas. Lo que es muy importante, cuidado con las peleas con tu pareja. Si estás solo, checa quién tiene esa energía y evita las peleas.
El decreto para comenzar la semana: Estoy radiante, exitoso, feliz y gozando de vida.