Horóscopo de hoy Tauro viernes 23 de octubre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro ... Este viernes aplícate añadiendo unos accesorios eróticos a tu performance como juguetes o cosméticos.
Horóscopo de hoy
Tauro en el amor:
Eres demasiado conservador en el sexo y eso da seguridad, pero también puede aburrir en las relaciones largas dentro de tu signo zodiacal. Aplícate añadiendo unos accesorios eróticos a tu performance como juguetes o cosméticos.
No calcules tanto y deja que la calentura te guíe. Un buen vino ayuda a poder relajar la situación.