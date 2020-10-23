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Horóscopo de hoy Tauro viernes 23 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro ... Este viernes aplícate añadiendo unos accesorios eróticos a tu performance como juguetes o cosméticos.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en el amor:

Eres demasiado conservador en el sexo y eso da seguridad, pero también puede aburrir en las relaciones largas dentro de tu signo zodiacal. Aplícate añadiendo unos accesorios eróticos a tu performance como juguetes o cosméticos.

No calcules tanto y deja que la calentura te guíe. Un buen vino ayuda a poder relajar la situación.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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