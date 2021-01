Horóscopo mensual Sagitario, enero de 2021 con Padme Vidente

Iniciamos el primer mes del año con las predicciones de Padme Vidente. ¡Esto dice tu horóscopo del mes de enero 2021!

Sagitario

Vas a tener un mes lleno de iluminación en donde en realidad se te va a empezar a poner todo en bandeja de oro, así es que lo más importante es que te lo creas porque si no te lo crees no lo vas a poder crear y no lo vas a poder manifestar en este 2021, en tu aquí y tu ahora, y si tienes algo que reconsiderar por favor piénsalo 1, 2, 3 y si es necesario 100 veces, porque el que va a andar en ese camino eres tú, así es que pon oídos sordos a todo lo que los demás te digan.