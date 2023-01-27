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FOTOS | Justin Bieber vende los derechos de sus canciones en 200 millones de dólares.

Justin Bieber cerró el acuerdo con “Hipgnosis Songs Capital”, una empresa de gestión de canciones e inversión en propiedad intelectual.

Por: TV Azteca

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