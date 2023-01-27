FOTOS | Justin Bieber vende los derechos de sus canciones en 200 millones de dólares.

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Mantente bien informado con TV Azteca Zacatecas del 16 de septiembre 2026, de la mano de Víctor Santiago.
Mantente bien informado con TV Azteca San Luis Potosí del 16 de septiembre 2026, de la mano de Jorge López Pérez.
Mantente bien informado con TV Azteca Baja California del 16 de septiembre 2026, de la mano de Jorge Fregoso y Sarah Medellín.
Mantente bien informado con TV Azteca Veracruz del 16 de septiembre 2026, de la mano de Berenice Girón y Gerson Berdon.
Una mirada a lo que significa formar parte de Exatlón México.
La era digital llegó a revolucionarlo todo. Si tú, al igual que muchos, te quedaste con tu bonche de CDs y DVDs, aquí te compartimos 4 ideas para reutilizarlos en tu hogar.
Es importante que tengas una rutina de cuidado donde dejes que tus rizos mantengan su forma natural.
Una vieja acusación volvió a salir en La Granja VIP
En exclusiva, Eugenio Derbez compartió los detalles de El Juicio, la nueva serie dramática que mantendrá las emociones a flor de piel. Aquí los detalles.
Este jueves una integrante se sumó a La Granja VIP y cada uno de los Granjeros reaccionó de diversas formas al conocer con quién pasarán las próximas semanas.
Quirón sigue retrógrado e ingresó nuevamente en Aries. Este evento astrológico tiene implicancias para cada signo del zodiaco por los próximos meses.
Mariana Garza celebró que a Paulina Rubio y a Sasha Sokol, sus excompañeras en Timbiriche, se les haya hecho justicia en Florida y en México, respectivamente.
Estos delineados ayudan a resaltar los ojos cafés, definir la mirada y crear un efecto visual de mayor amplitud sin recargar el maquillaje diario.
La Luna Creciente estará activa hasta el 26 de septiembre, cuando se configure la fase llena. Así puede aprovechar su energía cada signo del zodiaco.
Rahmar nos compartió los ingredientes y la receta paso a paso para preparar chiles rellenos de queso en salsa de frijol, un platillo bueno, bonito y barato.
La nueva integrante ya conquistó el corazón de todos los granjeros
El infectólogo José Arturo Martínez Orozco explicó todo sobre la inyección para prevenir el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), recién llegada a México.
Si eres fan de los Saja Boys, puedes llevar su estética a tu habitación con un cuadro personalizado que combine colores y elementos inspirados en el grupo.