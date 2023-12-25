Reina huye del cuarto donde vive, pues Paco la explota y no quiere que tenga a su bebé. Si amiga le da refugio y la ayuda a salir adelante; sin embargo, tiempo después Paco la encuentra y se lleva a César, su hijo, para extorsionarla y que ella le siga dando dinero con tal de que no le haga daño ni se lleve a su hijo, pues también la amenaza con denunciarla a las autoridades para que la deporten.