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FOTOS | Eduin Caz y Maluma entonan “Ya supérame” en evento de reguetón.

El cantante de música urbana invitó al cantante de regional mexicano a subir al escenario para interpretar el último éxito del mexicano.

Por: TV Azteca

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