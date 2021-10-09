FOTOS | Las cocineros volvieron a ser niños en MasterChef Celebrity.

Dicen que recordar es volver a vivir y en esta ocasión las celebridades de MasterChef Celebrity regresaron a su niñez con aquellos dulces que disfrutaron cuando eran pequeños.

La escuela de MasterChef Celebrity dio la bienvenida a los cocineros.

“La niña” Laura Zapata llegó con muchas ganas de jugar y divertirse a lo grande en la cocina, pero la Chef Betty le recordó que aún no era momento del recreo. Aristeo también se ganó un regaño por agarrar el delantal como capa de súper héroe y el niño Tony Balardi causó polémica al asegurar que los niños cocinan mejor que las niñas.

Rebecca de Alba y los Chefs recibieron a los participantes con una caja misteriosa que los iba a llevar a viajar por el tiempo a través de sus recuerdos, pues en ella encontraron dulces que les trajeron a la mente momentos felices y otros no tanto.

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La nostalgia invadió la cocina y las emociones se descontrolaron. Tony Balardi recordó con tristeza que cuando era pequeño no tenía posibilidades de comprar dulces y en medio de los recuerdos decidió recitar una poesía, pero los ánimos se calentaron cuando Paco Chacón lo interrumpió para acompañarlo, el comediante lo tomó como una falta de respeto y también reclamó a Laura Zapata por tomar los dulces de su caja.

Las celebridades dejaron las diferencias a un lado y se dispusieron a cocinar el primer platillo de la noche, un postre de cuando eran niños con el que debían convencer a los jueces para subir al balcón.

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Los jueces decidieron probar los postres preparados por Mauricio Islas, Paty Navidad, Germán Montero, La Choco, Stephanie y Laura Zapata. Al final los ganadores del reto fueron Paty, Germán, la Choco y Laura Zapata.

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