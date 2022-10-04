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FOTOS | Primer Reto de Campo en las alturas de MasterChef Celebrity.

Los fogones de la cocina más famosa de México se encienden para recibir a las celebridades en las alturas, nadie quiere abandonar la competencia en MasterChef.

Por: Redacción Azteca UNO

La cocina más famosa de México enciende sus fogones para recibir a las celebridades y su buen sazón en MasterChef Celebrity.
El primer reto de campo llegó a la cocina de MasterChef Celebrity.
Los capitanes probaron a la suerte y ya tiene a un color de equipo.
El equipo azul será guiado por nuestra bella chef Betty para este primer reto de campo.
Carlos Eduardo es el encargado de filetear el pescado, lo hizo muy bien.
Marcelo está siendo guiado por el chef JoséRa y su proteína es el conejo.
El equipo amarillo está siendo capitaneado por Marcelo, todo va viento en popa.
Alejandra está segura de que ganarán el primer reto de campo.
Mauricio está siendo capitaneado por la bella Talina, no van muy bien.
El Chef Pablo encontró un desastre con el equipo rojo, no van por buen camino.
Margarita tuvo una discusión con el Chef Pablo por una confusión de ambas partes.
Llegó el momento de contar los votos de los comensales para descubrir al equipo ganador.
Las celebridades recibieron una visita muy especial, el chef Fernando Stovell.
El conteo ya va avanzado y el equipo que se coloca a la delantera es el rojo.
Por mayoría de votos, el equipo guiado por el chef Pablo, es el ganador del reto.
El equipo amarillo no recibió ningún voto a favor después de cocinar conejo para los comensales.
En segundo lugar quedó el equipo azul, ellos cocinaron pescado y fue de buen gusto para los invitados.
El chef Fernando Stovell impartió una MasterClass única para nuestras celebridades.
Los únicos que pudieron tomar la MasterClass fueron Arturo López Gavito y Margarita, ellos tendrán que explicarle a su equipo.
El reto de salvación comienza, el equipo capitaneado por Margarita esta muy estresado.
Marcelo tiene muy claro lo que tiene que hacer en este reto de salvación para subir al balcón.
El equipo amarillo entregó un filete muy bueno a los chefs, veremos si ganan el reto.
Después de varios altibajos, el equipo rojo también pudo entregar su filete a tiempo.
El equipo rojo fue el elegido para irse al Reto de Eliminación por detalles con su filete.
Lorene Herrera no pudo asistir a los primeros retos y se integran al Reto de Eliminación.
Nadia llegó directo al Reto de Eliminación y se convierte en la eliminada de la cocina más famosa de México, MasterChef Celebrity.
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La cocina más famosa de México enciende sus fogones para recibir a las celebridades y su buen sazón en MasterChef Celebrity.
El primer reto de campo llegó a la cocina de MasterChef Celebrity.
Los capitanes probaron a la suerte y ya tiene a un color de equipo.
El equipo azul será guiado por nuestra bella chef Betty para este primer reto de campo.
Carlos Eduardo es el encargado de filetear el pescado, lo hizo muy bien.
Marcelo está siendo guiado por el chef JoséRa y su proteína es el conejo.
El equipo amarillo está siendo capitaneado por Marcelo, todo va viento en popa.
Alejandra está segura de que ganarán el primer reto de campo.
Mauricio está siendo capitaneado por la bella Talina, no van muy bien.
El Chef Pablo encontró un desastre con el equipo rojo, no van por buen camino.
Margarita tuvo una discusión con el Chef Pablo por una confusión de ambas partes.
Llegó el momento de contar los votos de los comensales para descubrir al equipo ganador.
Las celebridades recibieron una visita muy especial, el chef Fernando Stovell.
El conteo ya va avanzado y el equipo que se coloca a la delantera es el rojo.
Por mayoría de votos, el equipo guiado por el chef Pablo, es el ganador del reto.
El equipo amarillo no recibió ningún voto a favor después de cocinar conejo para los comensales.
En segundo lugar quedó el equipo azul, ellos cocinaron pescado y fue de buen gusto para los invitados.
El chef Fernando Stovell impartió una MasterClass única para nuestras celebridades.
Los únicos que pudieron tomar la MasterClass fueron Arturo López Gavito y Margarita, ellos tendrán que explicarle a su equipo.
El reto de salvación comienza, el equipo capitaneado por Margarita esta muy estresado.
Marcelo tiene muy claro lo que tiene que hacer en este reto de salvación para subir al balcón.
El equipo amarillo entregó un filete muy bueno a los chefs, veremos si ganan el reto.
Después de varios altibajos, el equipo rojo también pudo entregar su filete a tiempo.
El equipo rojo fue el elegido para irse al Reto de Eliminación por detalles con su filete.
Lorene Herrera no pudo asistir a los primeros retos y se integran al Reto de Eliminación.
Nadia llegó directo al Reto de Eliminación y se convierte en la eliminada de la cocina más famosa de México, MasterChef Celebrity.
La cocina más famosa de México enciende sus fogones para recibir a las celebridades y su buen sazón en MasterChef Celebrity.
El primer reto de campo llegó a la cocina de MasterChef Celebrity.
Los capitanes probaron a la suerte y ya tiene a un color de equipo.
El equipo azul será guiado por nuestra bella chef Betty para este primer reto de campo.
Carlos Eduardo es el encargado de filetear el pescado, lo hizo muy bien.
Marcelo está siendo guiado por el chef JoséRa y su proteína es el conejo.
El equipo amarillo está siendo capitaneado por Marcelo, todo va viento en popa.
Alejandra está segura de que ganarán el primer reto de campo.
Mauricio está siendo capitaneado por la bella Talina, no van muy bien.
El Chef Pablo encontró un desastre con el equipo rojo, no van por buen camino.
Margarita tuvo una discusión con el Chef Pablo por una confusión de ambas partes.
Llegó el momento de contar los votos de los comensales para descubrir al equipo ganador.
Las celebridades recibieron una visita muy especial, el chef Fernando Stovell.
El conteo ya va avanzado y el equipo que se coloca a la delantera es el rojo.
Por mayoría de votos, el equipo guiado por el chef Pablo, es el ganador del reto.
El equipo amarillo no recibió ningún voto a favor después de cocinar conejo para los comensales.
En segundo lugar quedó el equipo azul, ellos cocinaron pescado y fue de buen gusto para los invitados.
El chef Fernando Stovell impartió una MasterClass única para nuestras celebridades.
Los únicos que pudieron tomar la MasterClass fueron Arturo López Gavito y Margarita, ellos tendrán que explicarle a su equipo.
El reto de salvación comienza, el equipo capitaneado por Margarita esta muy estresado.
Marcelo tiene muy claro lo que tiene que hacer en este reto de salvación para subir al balcón.
El equipo amarillo entregó un filete muy bueno a los chefs, veremos si ganan el reto.
Después de varios altibajos, el equipo rojo también pudo entregar su filete a tiempo.
El equipo rojo fue el elegido para irse al Reto de Eliminación por detalles con su filete.
Lorene Herrera no pudo asistir a los primeros retos y se integran al Reto de Eliminación.
Nadia llegó directo al Reto de Eliminación y se convierte en la eliminada de la cocina más famosa de México, MasterChef Celebrity.

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