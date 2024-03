Nico Vives | Survivor México 2024

Se considera una persona fuerte física y mentalmente, ágil, veloz y posee muchas cualidades de liderazgo. Siempre busca retarse a sí mismo en todas las oportunidades que se le presenten en la vida, además de siempre estar dispuesto a vivir nuevas experiencias que le hagan encontrar en él nuevas cualidades que lo hagan crecer como persona.

Al vivir la muerte de su primo del cuál Nico era muy cercano, le hizo replantearse la vida y tratar de aprovechar al máximo la dicha de estar vivo y de adquirir experiencias que le hubiera gustado compartir con él, por ello siempre buscará inspirar a sus compañeros para salir adelante de las adversidades y hacerles ver que el estar vivo es la mayor oportunidad que tienen para disfrutar de las experiencias.

Nico confiesa que la falta de alimentos no será algo que le cause mucho problema pero el no bañarse, dormir a la intemperie y sin ninguna comodidad será algo que lo pueda afectar durante la aventura ya que siempre acostumbra a descansar apropiadamente, cuidarse y verse bien.

Vives es una persona que a pesar de su corta edad busca construirse un futuro y por eso ganar Survivor es uno de sus objetivos ya que uno de sus sueños es ganar para poder pagarse su carrera universitaria y convertirse de esa forma en un gran ejemplo de vida.