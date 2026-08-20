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ÚLTIMA HORA: Anahí Izali es la onceava eliminada de Survivor México La Reliquia En Llamas
¡Una más se va de la isla! Anahí Izali es la sobreviviente en ser eliminada de Survivor México, estamos llegando a la recta final del impactante reality
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OFICIAL: Gran final de Survivor México La Reliquia en Llamas FECHA y HORA exacta
¡Una gran final de impacto! Conoce la hora y fecha para ver quién será el ganador Survivor México, además descubre dónde presenciar la transmisión en vivo
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ÚLTIMA HORA: Sheila Velázquez es la novena eliminada de Survivor México La Reliquia En Llamas
¡Otra sobreviviente se va de la isla! Sheila Velazquez se convierte en la novena eliminada de Survivor México después del juego de eliminación
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ÚLTIMA HORA Abel Robles es el septimo ELIMINADo de Survivor México La Reliquia en Llamas
La competencia entra en una de las etapas más intensas y cada vez quedan menos sobrevivientes con posibilidades de llegar al desenlace.
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¡Checa la LISTA COMPLETA de los eliminados de Survivor México La Reliquia en Llamas!
Con la competencia en su recta final, los ánimos de los sobrevivientes están más al límite que nunca
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Quién es el eliminado de Survivor México La Reliquia en Llamas HOY 14 de agosto, ¡no sobrevivió a la fusión!
Los primeros días de fusión causaron estragos en Survivor México La Reliquia en Llamas y uno de los Sobrevivientes quedó fuera de la competencia.
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ÚLTIMA HORA Sebastían Yate es el quinto ELIMINADO de Survivor México La Reliquia en Llamas
La penúltima semana de Survivor México La Reliquia en Llamas arranca con máxima tensión y una eliminación que pone al público en gran expectativa para conocer quién abandona la isla y se queda a días de la Gran Final.
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¡OFICIAL! Lista completa de sobrevivientes en riesgo de Extinción hasta HOY, 12 de agosto, en Survivor México La Reliquia en Llamas
Con la Fusión de Tribus en marcha y las estrategias en su punto máximo, pronto tendrá lugar un nuevo y decisivo Duelo
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¿Quién gana la Recompensa de HOY, 12 de agosto, en Survivor México La Reliquia en Llamas?
Los Verdes disfrutaron de unas ricas quesabirrias ayer como los ganadores del último Reto, ¿conservarán la buena racha?
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¿Quién gana HOY 11 de agosto la Recompensa de Survivor México La Reliquia en Llamas?
Los Amarillos se anotaron una importante victoria que les permitió conseguir Suministros... ¿continuará la buena racha hoy?
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