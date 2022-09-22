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FOTOS | Paris Hilton perdió a su perrito y contrató a detectives para encontrarlo.

Paris Hilton perdió a su perrito y con tal de encontrar a su amigo, contrató a detectives, médiums y hasta drones para encontrarlo.

Por: TV Azteca

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