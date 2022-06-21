Pastora abandona su iglesia para triunfar en OnlyFans. (FOTOS)

Hay muchas historias llamativas o increíbles que nos encontramos por el camino y esta sin duda alguna es una de las más peculiares: una pastora abandonó su iglesia para triunfar en OnlyFans. Un enorme cambio de vida que ahora procederemos a explicar.

Antes de mencionarla vale decir de que estamos hablando. OnlyFans es un servicio de suscripción de contenido que le permite a las personas que suben fotos o videos, por dar ejemplos, recibir dinero por parte de los usuarios que estén suscriptos al perfil, y por ello es que se hace referencia a Fans. Hay medios que han criticado esta plataforma pero el punto bueno, que es justo mencionarlo, es que permite ingresos que en otros espacios se tornan mucho más complejos de obtener.

¿Quién es la pastora que dejó la religión para llegar a OnlyFans?

Ahora bien, la protagonista de esta historia es Nikole Mitchell, una pastora originaria de Minnesota, Estados Unidos que dejó de lado su vida religiosa para zambullirse en este mundo.

La mujer afirmó que al ir navegando en las redes sociales encontró la motivación e inspiración para desarrollar una faceta desconocida en su vida personal como también resaltó que mejoró su forma de percibir la vida al asistir a obras de teatro con temática LGBT.

Otro motivo fue su propia vida personal pues afirmó que a pesar de estar casada, tener hijos y ser considerada un ejemplo dentro del mundo religioso no se sentía cómoda. Eso la llevó a divorciarse, dejar los hábitos, alejarse del mundo conservador al que pertenecía e iniciarse en OnlyFans. La mujer de 36 años ha afirmado que se siente muy feliz con su decisión y que ha terminado siendo acertada pues a partir de las ganancias de su perfil ha podido juntar suficiente dinero para mudarse a Los Ángeles y continuar con el cambio de vida elegido.

