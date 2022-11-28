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FOTOS | Piqué estaría en busca de una casa en Miami, Florida, ¿quiere ser vecino de Shakira?

El exfutbolista estaría buscando una mansión similar a la de Shakira.

Por: TV Azteca

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