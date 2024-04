¿Te perdiste el capítulo 65 de Café con Aroma de Mujer hoy 26 de abril? Carmenza defiende a Gaviota y a Fernando de Julia

En Café con Aroma de Mujer, Margarita se desahoga con la Maracucha y le confirma que Aurelio va en serio con ella. Julia decide ocultarle a Sebastián que Sofía no es su hija. Martín le confiesa a Lucrecia que se enamoró de ella y que cancelará su matrimonio. Aurelio le propone matrimonio a la Maracucha. Iván le pide a Lucrecia una nueva oportunidad, le propone que se vayan a vivir a Italia, pero ella lo rechaza nuevamente. Julia descubre que falta su platería, y sospecha que Eduardo se la robó.

Marcela llama a Gaviota y la invita a almorzar al gastrobar; quiere conocer a su sobrino. Paula le pide a Lucrecia que la acompañe a medirse el vestido de matrimonio. Julia visita a Carmenza, duda que Fernando sea hijo de Sebastián. Carmenza defiende a Gaviota y discuten.

Marcela invita a almorzar a Sebastián en el gastrobar. Mientras Paula se prueba su vestido de matrimonio, Lucrecia le sugiere que no se case con Martín. Arthur visita a Sebastián y le cuenta que Carlos Mario no tiene todas las fincas que dijo, y que la que está a su nombre no tiene café de buena calidad.