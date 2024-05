Revelan que Clara Chía le fue infiel a su novio con Piqué

El romance que existe entre Clara Chía Martí y Gerard Piqué no ha dejado de robarse los reflectores, principalmente porque se dice que la joven española fue la tercera en discordia entre el exfutbolista del FC Barcelona y Shakira.

La infidelidad de Piqué fue confirmada por la propia Shakira en algunas de sus canciones, específicamente en “BZRP Music Session 53”, tema que grabó junto al DJ argentino Bizarrap y que rompió récords en todo el mundo.

Te puede interesar: Bizarrap anuncia conciertos en México: Fechas, boletos y más

Con un éxito de Shakira, Natalia nos hizo bailar con su presentación [VIDEO] Nuestra bellísima Natalia demostró su inigualable talento en el reto de “Exacto” y además enterneció a todos con su pequeña baby bump al descubierto.

¿Cuándo se enteró Shakira de la infidelidad de Piqué?

Fue en junio del 2023 cuando Shakira reveló que se enteró de la infidelidad de Piqué cuando se encontraba en una complicada situación familiar: “Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos. Pensé que no sobreviviría a tanto”, dijo a People.

¿Clara Chía le fue infiel a su novio con Piqué?

Muchas versiones han surgido en torno al romance de Clara Chía y Gerard Piqué y hasta el momento ninguna ha sido confirmada por los protagonistas; sin embargo, en las últimas horas una joven reveló que la española también le fue infiel a su novio con Piqué.

También te puede interesar: Shakira contraataca a Piqué con hiriente mensaje y portada del disco: “Las mujeres no lloran”

En un video publicado en TikTok, una joven relató que trabajó con Clara Chía en un bar de Barcelona que Piqué solía frecuentar. También aseguró que con el paso del tiempo, se percató que Clara tenía muy buena relación con algunos jugadores, principalmente con el exfutbolista del Futbol Club Barcelona.

La joven aseguró que nunca se imaginó que Clara Chía pudiera tener una relación con Piqué ya que en aquel entonces tenía novio: “Nunca me olí nada porque Clara tenía novio, el cual yo conocía porque venía muchísimo a donde trabajábamos. Él trabajaba en su agencia de publicidad en Barcelona”.

Te puede interesar: FOTOS | Padre de Shakira habría hecho una petición a Piqué

¿Cómo se enteró que Clara Chía y Piqué tenían un romance? La joven aseguró que se percató que Clara Chía y Piqué tenían una relación por la siguiente declaración: “un día estábamos Clara y yo trabajando en la misma barra y de golpe apareció un (hombre) con pasamontañas y, claro, yo me asusté”.

“Entonces él se levantó el pasamontañas y adivinen quién era. Sí, amigas, lo que sospechan: Piqué. Pero la verdad es que a mí no me pareció raro porque (él) era un cliente muy recurrente”, añadió.