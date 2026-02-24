Los alumnos de 'La Academia' que han fallecido
Tristemente, no todos lograron acumular grandes éxitos como Carlos Rivera, Yahir o Yuridia, algunos no alcanzaron a cumplir sus sueños y hoy los recordamos.
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Tras ganar en una dinámica de imitaciones Effeta, decidió que Dennis tenía que disfrutar del privilegio de hablar con su familia.
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¡Dennis está logrando mejorar en cada presentación y los profesores se lo hicieron saber!
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Dalú quedó muy sorprendida con los comentarios de los jueces hacia su interpretación. ¡La puso muy feliz!
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Angie debe concentrarse y aprender a confiar más en ella. ¡Es momento de que brille sin miedo en el escenario!
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Jona se esforzó mucho en su presentación sin embargo no recibió los comentarios que esperaba por parte de los jueces.
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Los alumnos de 'La Academia' que han fallecido
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Y a todo esto... ¿qué fue de Víctor García, exparticipante de La Academia?
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Así fue el tierno romance de Carlos Rivera y Hiromi
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Así se vivió el debut de Carlos Rivera en La Academia
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¿Qué fue de todos los alumnos de La Academia 3?
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¡Los académicos te mandan un mensaje lleno de esperanza para el 2025!
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¡Esto dijeron los finalistas y el ganador de La Academia 2024 tras su salida!
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La Academia: ¡Ellos han sido todos los ganadores de la historia del reality!