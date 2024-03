Seguridad de Paulina Rubio agredió a reportera de Ventaneando

Por su parte y ya en el evento musical, Ari Borovoy fue cuestionado por la prensa sobre si la seguridad con la que llegó Paulina Rubio a la CDMX fue contratada por BOBO Producciones, y aunque no lo supo con seguridad, supuso que no, pues aseguró que el equipo que contrata la productora no se comporta de esa manera.