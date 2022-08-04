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FOTOS | Shakira llega a Miami al lado de sus hijos para ¿empezar una nueva vida o escapar del fisco?

La cantante fue captada en el aeropuerto; la prensa de EE.UU. dice que llegó para quedarse, en España se dice que está escapando de su presunto fraude fiscal.

Por: TV Azteca

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