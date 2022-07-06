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FOTOS | ¿Shakira es capaz de sacar los "trapitos al sol" de Piqué?

¿Shakira estaría dispuesta a revelar algunos secretos de Piqué para ganar la custodia de sus hijos? Te contamos los detalles.

Por: TV Azteca

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