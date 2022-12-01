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FOTOS | Shakira y Piqué se vuelven a encontrar para sellar su acuerdo de separación.

La pareja tuvo un breve encuentro en la Ciudad de la Justicia para firmar las cláusulas ya pactadas de la separación.

Por: TV Azteca

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