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FOTOS | Filtran video en el que se ve a exsuegra de Shakira, ¡tratándola mal!

Se filtró un video en redes sociales, ¡que causó indignación en los seguidores de Shakira! Ahora entendemos por qué la colombiana le llama “bruja":

Por: TV Azteca

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