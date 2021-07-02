FOTOS: Arduos enfrentamientos entre Jaguares y Halcones de Survivor.

Alejandra Toussaint regresó a su tribu y les reveló que hizo trato, obtendrá almohada, sleeping, cepillo, pan y frutas pues se quedó con el sobre secreto. Paco Pizaña reveló ante cámaras que no le preocupa que sea una mala noticia en el sobre secreto.

Los sobrevivientes de la tribu Halcón disfrutaron de una suculenta hamburguesa pues Adianez Hernández regresó triunfal con los alimentos y le entregó a Sargento Rap el botecito de mayonesa para saciar su antojo.

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Jaguares le arrebatan el fabuloso premio a los Halcones en Survivor México.

Jaguares y Halcones se reunieron en la ceremonia previa del juego por la recompensa y Carlos Guerrero ‘Warrior’ dio lectura al sobre secreto de la tribu Jaguar. Sin embargo la negociación no transcurrió normal pues algunas cosas de las que Alejandra y Adianez pactaron ya no existían.

Halcones y Jaguares se enfrentaron en un trepidante duelo por equipos para ganar una recompensa invaluable. Con una increíble remontada, la tribu Halcón resultó victoriosa, sin embargo la tribu Jaguar decidió utilizar su ventaja del sobre secreto y le robó la recompensa a los Halcones.

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Un delicioso postre en disputa en Survivor México.

Jaguares y Halcones se reunieron en la ceremonia previa al juego por la recompensa. Carlos Guerrero ‘Warrior’ preguntó cómo fue la recompensa a lo que los integrantes de la tribu Jaguar no dudaron en presumir los lujos y comodidades.

Los sobrevivientes de ambas tribus se disputaron en un emocionante duelo en las tierras de Survivor México, finalmente la tribu Halcón obtuvo el triunfo después de un cardiaco enfrentamiento en el que se vivieron emocionantes enfrentamientos mano a mano.

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Los integrantes de la tribu Halcón disfrutaron de una tercia de donas con un fresco café frío, además obtuvieron un kit de costura para que puedan distraerse o reparar sus prendas que los han acompañado en las aguerridas batallas de Survivor México.

