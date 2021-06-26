FOTOS: Enfrentamiento en lodo por invaluables recompensas Survivor.

Halcones y Jaguares debían tomar una difícil decisión, dos mensajeros acudieron a sus respectivos refugios para entregarles papeles y una botella, los sobrevivientes tenían toda la noche para meditar y elegir a nuevos capitanes que los represente.

Alejandra Toussaint se convierte en la nueva capitana de la tribu Jaguar.

Carlos Guerrero ‘Warrior’ reunió a los sobrevivientes justo antes de iniciar el juego por la recompensa para hacer el conteo de votos. Una decisión fundamental para el futuro de las tribus de Survivor México.

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Adianez Hernández entregó la botella con los votos secretos de sus compañeros y ‘Warrior’ inició la lectura de votos. Julio Barraza se sorprendió al recibir un voto, Valeria Peñaloza obtuvo 2 votos, finalmente Adianez permanecerá como capitana de la tribu Halcón con 4 votos a su favor.

Cyntia González entregó los votos secretos de sus compañeros de la tribu Jaguar. Fernando Vélez se sorprendió al recibir 2 votos a su favor, sin embargo una sorpresa inundó las tierras de Survivor México pues Alejandra Toussaint se convirtió en la nueva capitana de la tribu Jaguar.

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Alejandra Toussaint brindó unas palabras de agradecimiento e hizo énfasis en que la paciencia es fundamental para que todos los integrantes se mantengan en armonía y trabajen en equipo pues la nueva era de los Jaguares - Hienas comenzó, así concluyó su discurso.

Jaguares ganan la llamada con sus seres queridos y las lágrimas se hicieron presentes en Survivor México.

Después de un trepidante y emocionante juego por equipos coronó a la tribu Jaguar. Los sobrevivientes de la tribu Jaguar ganaron una videollamada de cinco minutos con sus seres queridos. La emoción a flor de piel y la motivación para los sobrevivientes.

Halcones y Jaguares se enfrentaron para ganar una noche especial, una cena de lujo acompañados de un DJ que puso el ambiente de fiesta. La tribu Halcón tomó rápidamente la delantera sin embargo una buena estrategia de la tribu Jaguar hizo que lograran una buena racha y arrasaran en el marcador del juego por la recompensa.

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