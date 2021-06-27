FOTOS: Fuerza, resistencia y velocidad por inmunidad en Survivor.

Los sobrevivientes resienten el ánimo con las derrotas, la nueva capitana de la tribu Jaguar tiene un plan.

Denisha reveló ante cámaras que el ambiente en la tribu Halcón se siente tenso y decaído pues con la lesión de Valeria Peñaloza y el haber perdido las dos recompensas afectó directamente en la motivación de los sobrevivientes.

Julio Barraza reveló que extraña mucho a su familia y le afecta en el ánimo, además confesó ante cámaras que Adianez Hernández no ha desempeñado un buen papel como capitana y motivar a los demás integrantes de la tribu Halcón.

Quizá te pueda interesar: El mandato de Alejandra Toussaint en la tribu Jaguar de Survivor.

Gary Centeno no dudó en revelar que Alejandra Toussaint es sólo un peón en su plan pues no la considera “capitana” de la tribu Jaguar sino una pieza más de su estrategia en Survivor México. Alejandra se mantendrá alerta por cualquier otra estrategia pactada entre sus compañeros.

Los sobrevivientes de ambas tribus buscan convertirse en portadores del collar de inmunidad individual para evitar ser sentenciados en el concejo tribal de Survivor México. Nuevamente Paco Pizaña logró ganar el collar de la tribu Jaguar, mientras que Pablo Martí obtuvo su primer collar de la tribu Halcón.

Quizá te pueda interesar: Duelo de capitanas, la confianza y apoyo notorio en Survivor México.

Kristal Silva es eliminada de Survivor México.

Halcones y Jaguares se enfrentaron en las tierras de Survivor México para ganar el tótem de inmunidad grupal. Después de un trepidante enfrentamiento entre los sobrevivientes que atravesaron los obstáculos del circuito y derribaron los cubos necesarios, la tribu Halcón resultó victoriosa y los Jaguares deberán mandar a tres compañeros al duelo de la extinción.

Jaguares decidieron mandar a Alejandra Toussaint al duelo de la extinción con cuatro votos, Cyntia González usó el tótem de inmunidad individual mientras que Paco Pizaña decidió sentenciar a Kristal Silva quien lamentablemente no logró superar el juego de la extinción de Survivor México.

Quizá te pueda interesar: La destreza de Kristal Silva no fue suficiente, se retira de Survivor.

