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FOTOS | ¿Quién ganó el penúltimo símbolo Survivor 6 septiembre 2022?

Los sobrevivientes pusieron a prueba su equilibrio para conseguir el penúltimo símbolo Survivor México. Catalina y David ganaron el símbolo Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” puso en disputa el penúltimo símbolo de Survivor México 2022.
Tenían que mantener el equilibrio en Survivor México 2022.
Sostener firmemente el manubrio en Survivor México 2022.
Las sobrevivientes iniciaron el juego por el símbolo de Survivor México 2022.
Tenían que evitar soltarse del manubrio de Survivor México 2022.
El manubrio activaba el mecanismo para soltar el balde en Survivor México 2022.
Si se rompía la loseta perdían la competencia de Survivor México 2022.
Todos desean el símbolo de Survivor México 2022.
Todos tienen las mismas oportunidades de ganar el símbolo de Survivor México 2022.
Nahomi quiere sumar otro símbolo a su colección en Survivor México 2022.
“Warrior” inició el juego por el símbolo de Survivor México 2022.
Resistencia al máximo en Survivor México 2022.
Emocionante juego por el símbolo de Survivor México 2022.
David Ortega ganó su primer símbolo de Survivor México 2022.
Catalania ganó su primer símbolo en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes están listos para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
La tribu de Yusef desea el triunfo en Survivor México 2022.
La tribu de Julián planea su estrategia para ganar en Survivor México 2022.
En parejas tenían que trasladarse en la reja de Survivor México 2022.
Librar el circuito de obstáculos en Survivor México 2022.
Recolectar los costales con las piezas de madera enSurvivor México 2022.
Encontrar la manera perfecta de armar el rompecabezas de Survivor México 2022.
Velocidad, agilidad y destreza en Survivor México 2022.
Destreza para armar el rompecabezas de Survivor México 2022.
Un delicioso plato de sushi y dos mil pesos dominicanos como recompensa en Survivor México 2022.
La tribu de Yusef toma la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
La subasta está cerca en Survivor México 2022.
La tribu de Julián no logró conseguir las calaveras necesarias en Survivor México 2022.
La tribu de Yusef ganó la recompensa de Survivor México 2022.
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“Warrior” puso en disputa el penúltimo símbolo de Survivor México 2022.
Tenían que mantener el equilibrio en Survivor México 2022.
Sostener firmemente el manubrio en Survivor México 2022.
Las sobrevivientes iniciaron el juego por el símbolo de Survivor México 2022.
Tenían que evitar soltarse del manubrio de Survivor México 2022.
El manubrio activaba el mecanismo para soltar el balde en Survivor México 2022.
Si se rompía la loseta perdían la competencia de Survivor México 2022.
Todos desean el símbolo de Survivor México 2022.
Todos tienen las mismas oportunidades de ganar el símbolo de Survivor México 2022.
Nahomi quiere sumar otro símbolo a su colección en Survivor México 2022.
“Warrior” inició el juego por el símbolo de Survivor México 2022.
Resistencia al máximo en Survivor México 2022.
Emocionante juego por el símbolo de Survivor México 2022.
David Ortega ganó su primer símbolo de Survivor México 2022.
Catalania ganó su primer símbolo en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes están listos para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
La tribu de Yusef desea el triunfo en Survivor México 2022.
La tribu de Julián planea su estrategia para ganar en Survivor México 2022.
En parejas tenían que trasladarse en la reja de Survivor México 2022.
Librar el circuito de obstáculos en Survivor México 2022.
Recolectar los costales con las piezas de madera enSurvivor México 2022.
Encontrar la manera perfecta de armar el rompecabezas de Survivor México 2022.
Velocidad, agilidad y destreza en Survivor México 2022.
Destreza para armar el rompecabezas de Survivor México 2022.
Un delicioso plato de sushi y dos mil pesos dominicanos como recompensa en Survivor México 2022.
La tribu de Yusef toma la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
La subasta está cerca en Survivor México 2022.
La tribu de Julián no logró conseguir las calaveras necesarias en Survivor México 2022.
La tribu de Yusef ganó la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa el penúltimo símbolo de Survivor México 2022.
Tenían que mantener el equilibrio en Survivor México 2022.
Sostener firmemente el manubrio en Survivor México 2022.
Las sobrevivientes iniciaron el juego por el símbolo de Survivor México 2022.
Tenían que evitar soltarse del manubrio de Survivor México 2022.
El manubrio activaba el mecanismo para soltar el balde en Survivor México 2022.
Si se rompía la loseta perdían la competencia de Survivor México 2022.
Todos desean el símbolo de Survivor México 2022.
Todos tienen las mismas oportunidades de ganar el símbolo de Survivor México 2022.
Nahomi quiere sumar otro símbolo a su colección en Survivor México 2022.
“Warrior” inició el juego por el símbolo de Survivor México 2022.
Resistencia al máximo en Survivor México 2022.
Emocionante juego por el símbolo de Survivor México 2022.
David Ortega ganó su primer símbolo de Survivor México 2022.
Catalania ganó su primer símbolo en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes están listos para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
La tribu de Yusef desea el triunfo en Survivor México 2022.
La tribu de Julián planea su estrategia para ganar en Survivor México 2022.
En parejas tenían que trasladarse en la reja de Survivor México 2022.
Librar el circuito de obstáculos en Survivor México 2022.
Recolectar los costales con las piezas de madera enSurvivor México 2022.
Encontrar la manera perfecta de armar el rompecabezas de Survivor México 2022.
Velocidad, agilidad y destreza en Survivor México 2022.
Destreza para armar el rompecabezas de Survivor México 2022.
Un delicioso plato de sushi y dos mil pesos dominicanos como recompensa en Survivor México 2022.
La tribu de Yusef toma la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
La subasta está cerca en Survivor México 2022.
La tribu de Julián no logró conseguir las calaveras necesarias en Survivor México 2022.
La tribu de Yusef ganó la recompensa de Survivor México 2022.

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