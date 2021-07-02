FOTOS: Sobrevivientes se divierten y ganan grandes premios Survivor.

Los sobrevivientes de la tribu Halcón lamentaron haber perdido la cena exclusiva de la recompensa en Survivor México. Denisha y Julio Barraza revelaron que pese a que lo entregaron todo, querían ganar y salir del refugio.

Estrategias y secretos en la tribu Jaguar de Survivor México.

La tribu Jaguar está más unida y concentrada que nunca sin embargo están al pendiente de la decisión de Alejandra Toussaint como capitana. Paco Pizaña, Gary Centeno y Alejandra ponen en marcha su estrategia para que Cyntia González se quede sin aliados.

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Carlos Guerrero ‘Warrior’ reunió a los sobrevivientes para enfrentarse por una inconmensurable recompensa, artículos de higiene personal, deliciosa botana y fruta fresca para la tribu ganadora.

Un dramático y divertido juego entre Jaguares y Halcones, finalmente la tribu Halcón logró derrotar a los Jaguares con una gran diferencia en el marcador. Los sobrevivientes ansiaban el invaluable premio.

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Los Halcones regresaron triunfantes a su refugio, Denisha reveló que Julio Barraza los ha sorprendido pues en el campo de batalla ha demostrado ser un experto y ha conseguido varios puntos para su tribu.

Los sobrevivientes de la tribu Jaguar admitieron que fue un juego divertido. Cyntia González reveló ante cámaras que Alejandra Toussaint perdió puntos claves pues aunque pasaron incontables veces al juego, no logró descifrar la técnica perfecta para generar puntos.

Adianez Hernánez y Alejandra Toussaint tomaron una difícil decisión en Survivor México.

Jaguares y Halcones nuevamente se reunieron en la ceremonia para conocer la recompensa por la cuál se enfrentarían en un complejo circuito en el que la estrategia, velocidad y coordinación fueron fundamentales para obtener las calaveras necesarias para ganar.

Un arduo duelo de fuerza, sincronización y estrategia terminó coronando a la tribu Jaguar y disfrutaron de una exquisita paella de pollo y de mariscos. Sargento Rap bromeó diciendo que los mariscos le causan alergia y el pollo se cae mal.

Adianez Hernández y Alejandra Toussaint se reunieron en una zona neutral para leer el pergamino de la botella. Ambas capitanas tenían que ponerse de acuerdo para repartir un sobre secreto o hamburguesas para cada sobreviviente.

Alejandra Toussaint prefirió elegir el sobre a cambio de una almohada, un cepillo, un sleeping y algo de fruta mientras que Adianez Hernández alimentará a su tribu con las hamburguesas.

