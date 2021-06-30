FOTOS: Trepidante enfrentamiento en las tierras de Survivor México.

Después de la salida de Kristal Silva, Cyntia González reveló ante cámaras que Kristal era una pieza clave para el equipo y le dolió mucho su salida. Los Jaguares comprenden el sentimiento de su ex capitana, pues Cyntia consideró como hermana menor a Kristal.

La tribu Jaguar aplica su estrategia a la perfección en Survivor México.

Integrantes de la tribu Halcón dudaron de la estrategia que aplicó la tribu Jaguar pues quedaron asombrados con los cuatro votos en contra de su nueva capitana, Alejandra Toussaint. Paco Pizaña reveló ante cámaras que esa estrategia funcionó pues quería que pensaran que estaban traicionando a su capitana.

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Halcones y Jaguares se reunieron en las tierras de Survivor México, Carlos Guerrero ‘Warrior’ puso en disputa los suministros semanales en un trepidante juego donde la puntería fue fundamental para ganar.

La tribu Jaguar no se dejó vencer tan fácilmente y lo entregó todo en el circuito, sin embargo la tribu Halcón resultó victoriosa con una gran diferencia en el marcador final en el juego por los suministros de Survivor México.

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Alejandra Toussaint reveló ante cámaras que su tribu se confió y por eso perdieron los suministros de Survivor México. Gary Centeno confesó sentirse frustrado por no haber otorgado puntos para su tribu pues comentó que el básquetbol era una de sus virtudes.

La tribu Halcón aplaudió la fuerza y destreza de Tania Niebla pues otorgó dos puntos fundamentales durante el juego. Denisha confesó que se le olvida su lesión por la adrenalina del juego.

Halcones lamentan haber perdido jugosa recompensa en Survivor México.

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Los Jaguares disfrutaron de una cena exclusiva en un restaurante en Survivor México, la armonía y celebración se hizo notar durante la exclusiva cena completa con entrada, plato principal, postre y dos bebidas. Una cena en la que los Jaguares no tuvieron que preocuparse por preparar sus alimentos.

