FOTOS: Valiosas recompensas para la tribu ganadora en Survivor México.

La tribu Jaguar regresó deprimida a su refugio en las junglas de Survivor México. Kristal Silva reveló ante cámaras que Bárbara Falconi le dejó un gran aprendizaje de fortaleza mental y física durante su participación en Survivor México.

El tótem de la tribu Jaguar apareció, Kristal Silva lo encuentra en la jungla.

Kristal Silva siente impotencia pues aún no es apta para jugar los arduos juegos de Survivor México. Cyntia González confesó ante cámaras que no permitirá que Kristal juegue y está confiada a entregar su máximo esfuerzo.

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Halcones y Jaguares se reunieron en las playas de Survivor México, Carlos Guerrero ‘Warrior’ reunió a los sobrevivientes que se enfrentaron en un trepidante juego de fuerza y trabajo en equipo para ganar los suministros de Survivor México,

Los sobrevivientes pusieron todas sus fuerzas para cargar el pesado poste de madera y poder obtener las calaveras necesarias para ganar. La tribu Jaguar logró realizar su mejor estrategia y obtuvo los suministros.

Sargento Rap sufre una dolorosa lesión en el mar de Survivor México.

La tribu Halcón consideró que la tribu Jaguar tuvo suerte en el juego por los suministros. Sargento Rap reveló ante cámaras que Pablo Martí es muy mandón en el refugio pero no lo ha confrontado para ordenarle actividades.

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Sargento sufrió una picadura de un erizo de mar y tuvo que ser trasladado al servicio médico de Survivor México. Sargento fue atendido por 30 espinas de erizo marino que se encajaron en su pie derecho.

Feroz enfrentamiento de tribus en las tierras de Survivor México.

Jaguares y Halcones se enfrentaron por una jugosa recompensa, tres pollos rostizados para la tribu ganadora, acompañada de un refresco y una copa de helado para cada sobreviviente.

Un arduo duelo de tribus que mantuvo un marcador muy cerrado, la tribu Jaguar logró derrotar a la tribu Halcón y disfrutó de tres deliciosos pollos rostizados en Survivor México.

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