Survivor México: ¿Quién gana el Juego por las Herramientas hoy 16 de abril?

Las cosas siguen su paso dentro de la playas del Survivor México, donde la competencia cada día es más intensa ya que las rivalidades se han intensificado, al tiempo que las alianzas y traiciones son algo cotidiano.

Aunque los supervivientes están teniendo un desgaste mental muy importante, ellos saben que no pueden bajar su rendimiento en el Survivor México ya que no ganar uno de los juegos puede significar no comer nada ese día.

Por ese motivo, ellos saben que deben hacer a un lado sus diferencias para poder enfrentar los retos del Survivor México.

¿Quién gana el Juego por las Herramientas?

Sin importar las complicadas situaciones que enfrentan al interior de sus tribus, los supervivientes van a salir a luchar por ganar el Juego por las Herramientas, las cuales son fundamentales para poder mejorar las condiciones que tienen en el campamento.

Al mismo tiempo, estos instrumentos les pueden servir para hacer alguna negociación en la Cabaña de Deliberación, donde cualquier decisión puede cambiar el rumbo de la competencia en el Survivor México.

En estos momentos, los más necesitados de la victoria son unos Halcones que no comenzaron la semana de la mejor forma, por lo que necesitan un triunfo para subir el ánimo de la tribu.

¿Dónde y cuándo ver Survivor México?

Todas las emociones de los juegos y las estrategias de los supervivientes en el Survivor México las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas.

Además, todos los viernes podrás conocer al último eliminado del Survivor México, donde cualquier cosa puede suceder.