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FOTOS | Ellas son las famosas que decidieron quitarse sus implantes.

Tras imágenes que muestran a Kim Kardashian sin implantes, recordamos a aquellas actrices que por algún motivo han decidido sacar los implantes de su cuerpo.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Famosas que se han quitado sus implantes
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