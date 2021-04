La Voz Senior: La experiencia se hizo presente en la noche de audiciones.

La Voz Senior dio inicio con la majestuosa presentación de nuestros queridos coaches Belinda, María José, Ricardo Montaner y Yahir, quienes cantaron Bésame Mucho.

Baby Bátiz fue la primera concursante en subir al escenario. La originaria de Tijuana volteó la silla de todos los coaches tras interpretar Oh! Darling.

Finalmente, Baby Bátiz se incorporó al equipo Belinda para continuar en esta aventura.

Pippa, chef de 64 años, mostró su poderosa voz tras cantar Leona Dormida. La mujer demostró ser una maravillosa intérprete, quien se unió al Team Yahir para desarrollar su talento.

Abbel Kaanan sacó su lado más romántico, pues cantó Can’t take my eyes off you en un momento que nos emocionó al máximo. Tras pensarlo mucho, el mexicano eligió el Team Ricardo Montaner.

Chicho Barragán cantó Ladies Night acompañado de una trompeta que nos enchinó la piel. El concursante eligió al equipo Belinda para aprender a brillar como todo un profesional.

Ellos también llenaron de elegancia La Voz Senior

Llegó el turno de Lucero Campos, quien hizo girar la silla de nuestros cuatro coaches. La capitalina, de 64 años, cantó Mentiras con sus poderosas notas altas. Finalmente, eligió incorporarse al equipo de María José.

José Gerardo cautivó a Yahir y María José con el tema Un Hombre Normal. El cantante decidió incorporarse al Team Yahir para seguir desarrollando su talento La Voz Senior.

Armando Váldez, ingeniero civil, se lució en el escenario con la canción Todo Pasará. Tras pensarlo por un buen rato, el sonorense se quedó en el equipo de María José.

Maximino Juárez, conmovió a todo México con el tema Qué Bonito Amor. El chihuahuense eligió al maestro Ricardo Montaner para aprender de su sabiduría e inteligencia.

Juan Manuel, de 67 años, cerró la primera noche de audiciones con Mackie El Navaja, tema que hizo girar las sillas de nuestros queridos coaches. El chihuahuense eligió el Team María José, dejando a nuestra querida Josa sonriendo de la emoción.

