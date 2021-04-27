La Voz Kids: Así fue la presentación de Alex en la Gran Final.

La Gran Final de La Voz Kids se engalanó con la presencia de nuestros queridos coaches Belinda, Camilo, Mau & Ricky y María José, quienes lucieron radiantes en el último día del reality show.

Por si fuera poco, la noche también contó con la presencia de los finalistas Erick Elian, Daniel Pozo, Renata Tello, Ángel Galván, Alex, Santiago Flores, Mabel y Randy Ortiz.

Los pequeñitos nos regalaron presentaciones de primer nivel, mismas que enamoraron a millones de televidentes y admiradores de La Voz Kids.

Los internautas también se unieron a la conversación con el hashtag #FinalLaVozKids. Y es que, desde muy temprano, millones de personas mandaron mensajes apoyando a sus participantes favoritos.

El nombre de Alex, del equipo Camilo, resonó fuerte en todas las plataformas digitales, pues se convirtió en uno de los favoritos para ganar esta edición del reality show.

El niño, de 13 años, brilló de pies a cabeza tras interpretar el tema I Have Nothing, canción que se adaptó perfectamente a su timbre de voz.

Lamentablemente, el tamaulipeco no ganó esta edición de La Voz Kids 2021; sin embargo, su presentación hizo vibrar a millones de televidentes en casa.

Con los ojos cerrados y el sentimiento a flor de piel, Alex se convirtió en el campeón sin corona de muchas personas que se enamoraron de sus falsetes.

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Randy Ortiz, del equipo Belinda, gana La Voz Kids 2021

El campeón absoluto de La Voz Kids 2021 fue Randy Ortiz, quien puso en el alto la música regional mexicana.

El pequeñito se metió en el corazón de todo México con el tema Te Presumo, mismo que cantó con mucha pasión arriba del escenario.

El Team Belinda se convirtió en el más destacado de la noche, pues nuestra coach y Randy unieron fuerzas para regalarnos una presentación de primer nivel que conquistó corazones.

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