“No son habladurías” Dulce María habla sobre el fraude que vivió RBD

Lupita D´Alessio nos cuenta que aconseja a sus hijos, pero respeta sus decisiones, además reveló que no le gusta pensar en el futuro y que no está abierta al amor. Maribel Guardia no pierde la fe en poder ayudar en la reconciliación entre Ana Bárbara y su mamá, aunque ya le han pedido que no interceda. Anel Noreña confiesa que ya se reconcilió con su hija Marysol, pero no con su Yerno.