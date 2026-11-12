Maratón de películas de Pedro Infante: fecha y hora para ver GRATIS y online las películas del cine de oro

El legado de Pedro Infante estará presente en las pantallas de, a más con un maratón especial que promete reunir a varias generaciones frente a algunas de las historias más emblemáticas del Cine de Oro mexicano. El canal de TV Azteca preparó una programación de dos días para que los seguidores y fanáticos del inolvidable actor y cantante puedan disfrutar de sus películas GRATIS y por internet.

Aparta este fin de semana, ya que el especial estará disponible el sábado 14 y domingo 15 de noviembre con cinco títulos que forman parte de la historia del cine nacional. Entre ellos destacan verdaderos clásicos como Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el Toro, además de otras cintas que muestran el talento y carisma que convirtieron a Pedro Infante en un referente de la pantalla y la música.

¿Cuándo y a qué hora ver el maratón de películas de Pedro Infante?

Como lo mencionamos anteriormente, el especial de “El ídolo de México” comenzará el sábado 14 de noviembre a partir de las 7:30 pm a través de la señal de a más y continuará durante el domingo 15 con una selección de películas más populares.

A continuación te presentamos la programación completa para que no te pierdas ninguna de estas producciones que marcaron por su historia y elenco.

Sábado 14 de noviembre

7:30 p.m - A toda máquina

9:45 p.m - ¿Qué te ha dado esa mujer?

Domingo 15 de noviembre

5:15 p.m - Nosotros los pobres

7:30 p.m - Ustedes los ricos

9:45 p.m - Pepe el Toro

¿Cómo ver GRATIS y online las películas de Pedro Infante?

Quienes quieran disfrutar de este especial podrán seguir la programación de a más por TV Azteca y la cual está disponible por señal abierta. También puedes seguir el especial de Pedro Infante por internet solo necesitas ingresar al sitio web de a más y buscar el botón rojo que dice EN VIVO. Otra manera sencilla de ingresar es solo dando click en el siguiente enlace: ESPECIAL PEDRO INFANTE y comienza a disfrutar de sus películas.