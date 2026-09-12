Notas
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VIDEO | Así fue la explosión en esquina de taquería en Minas de Cristo, Álvaro Obregón
Una fuerte explosión en la esquina de una taquería en la colonia Minas de Cristo, alcaldía Álvaro Obregón, dejó dos muertos. Así fue el momento en video.
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Nueva versión de explosión en Minas de Cristo, alcaldía Álvaro Obregón; darán 4 mil pesos a afectados
El avance de la investigación tras una fuerte explosión en la colonia Minas del Cristo, alcaldía Álvaro Obregón, descartó que ocurriera en una taquería.
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VIDEO: Así fue la detención de tres hombres en el Metro tras robar una tienda
Así fue la detención de tres hombres dentro del Metro CDMX, tras un presunto asalto en Benito Juárez. Recuperaron efectivo y aseguraron una réplica de arma de fuego.
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Supuesta oficial de correccional de EU está en la mira por ayudar a "Los Mayos"
“Los Mayos” del Cártel de Sinaloa eran apoyados por una mujer de nacionalidad estadunidense, quien fue detenida en Sonora, y le aseguraron más de 5 mil cartuchos.
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Lluvias en CDMX| Este es el avance del Metro EN VIVO
Consulta cuál es el avance de las Líneas del Metro hoy 12 de septiembre en la Ciudad de México EN VIVO. Marcha lenta, lluvias y alta afluencia.
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Así aplica el doble hoy no circula por contingencia ambiental en CDMX y Edomex
Se mantiene activa la Fase I de Contingencia Ambiental por ozono en el Valle de México. Conoce las medidas y los vehículos que no pueden circular este domingo.
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El 10 de septiembre que marcó Iztapalapa: a un año de la explosión de la pipa de gas en puente de La Concordia
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FOTOS | Impactante desplome de barda en Centro Histórico de CDMX
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La violencia contra periodistas en México y el clima de intimidación que amenaza la libertad de prensa
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Impactantes imágenes del derrumbe en San Antonio Abad; bomberos y rescatistas en acción
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FOTOS: México compra el imponente avión "Súper Hércules" C-130J-30, un "tanque volador"
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FOTOS: Así es la "cocina" de "Los Rugrats", narcolaboratorio de "Los Chapitos" en Sinaloa