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Tiroteo en festival desata el caos y emergencia en Seattle; reportan varios heridos cerca de la Space Needle
Un tiroteo registrado cerca de la Space Needle, en Seattle, dejó varios heridos la tarde de este domingo; la policía investiga el ataque y pidió evitar la zona.
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CONFIRMADO: Atropellamiento masivo en Berlín fue un "ataque terrorista islámico"; agresor fue abatido
Confirman ataque terrorista islamista en Berlín tras atropellamiento masivo que dejó al menos 29 personas heridas; el sospechoso fue abatido tras su búsqueda.
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Bebé pierde la vida luego de ser olvidada por casi 8 horas dentro de un transporte escolar
Una bebé de un año perdió la vida tras ser olvidada cerca de 8 horas en un vehículo de transporte escolar en Portugal. La escuela manifiesta sus condolencias.
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¿Se acabó la guerra? Trump ordena pausar los ataques de Estados Unidos contra Irán
El Ejército de Estados Unidos interrumpió los bombardeos contra Irán tras una orden directa de Donald Trump.
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Hay muertos y heridos de gravedad: Atropellamiento masivo en desfile de Berlín
Reportan muertos y heridos de gravedad por un atropellamiento masivo en un desfile de Berlín, Alemania.
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Dos académicos chinos ganan por primera vez la Medalla Fields, el equivalente al Premio Nobel de las matemáticas
Con este galardón China avanza en su meta de consolidarse como potencia científica y tecnológica a nivel mundial.
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Perros y gatos rescatadas entre escombros: más de 600 mascotas esperan encontrar a sus familias tras los terremotos en Venezuela
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Venezuela: 10 días después de la tragedia
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