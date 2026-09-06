Notas
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Oración de hoy para no rendirse: La plegaria para pedirle a Santa Regina por fortaleza este 7 de septiembre
Reza la oración del día 7 de septiembre dedicada a Santa Regina. Encuentra protección, paz interior y fuerza para superar los momentos más difíciles.
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Temblor hoy en México en vivo: Registran sismo preliminar de 4.9 al sur de San Marcos, Guerrero
¿Se sintió un temblor hoy domingo 6 de septiembre? Consulta todos los movimientos telúricos sentidos en México con magnitud, epicentro e información de autoridades.
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Examen de ingreso a la UNAM volverá a ser presencial
Regresan los exámenes presenciales a la UNAM, así lo anunció el rector de la universidad, Leonardo Lomelí, luego de las anomalías con la prueba en línea.
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Sismo de magnitud 4.1 al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas
Datos sobre el último sismo en México que ocurrió este viernes 4 de septiembre 2026; consulta aquí dónde y cuándo ocurrió así como si hubo daños.
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Tu Segunda Opción UNAM 2026 cierra registro a esta hora: ¿cuándo se publicarán los resultados?
Falta poco para que cierre el registro de Tu Segunda Opción UNAM, donde aspirantes que no pasaron el examen de control pueden aplicar a otra carrera.
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¿Se cancelan las clases mañana 4 de septiembre? Esto dice el calendario escolar de la SEP
El calendario de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027 ya definió los días en que no habrá clases para millones de alumnos en septiembre.
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Mapas del siglo XVI, arte mexicano y ciencia: la exposición de Ricardo y María Laura Salinas que reúne más de 250 piezas
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Ricardo B. Salinas Pliego llama a defender la libertad durante aniversario de los Consejos Consultivos Nacionales
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(GALERÍA) Con cruces a cuestas y el corazón en la mano: Así se vivió el Santo Viacrucis 2026 en Chalma
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Iztapalapa revive la Pasión: fe, dolor y miles de miradas en el Viacrucis 2026
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¿Fuente de chocolate? Crisis sanitaria en la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX, por agua contaminada
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Con las promesas al cielo: así viven los peregrinos su camino rumbo a la Basílica de Guadalupe
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Imagina trabajar 25 años en TV Azteca: Así reconoció Grupo Salinas a sus pilares
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Un rincón de alas en la gran ciudad: Este es el santuario de colibríes de la CDMX